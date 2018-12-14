«كيو ديز»: قائمة مأكولات شهية لجميع الأذواق

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «كيو ديز» المطل على خور دبي، والحائز أهم الجوائز المرموقة، والذي يعتبر واحدة من أكثر الوجهات الراقية المفضّلة في المدينة، عن قائمة جديدة من المأكولات التي تقدّم للضيوف خيارات متنوعة من الأطايب الشهية على مدار الأسبوع.

وسيستهلّ الضيوف ليلتهم بأشهى المقبلات التي تضمّ الروبيان المغمور بصلصة «دينامايت» الحارة الشهية، إلى جانب سلطة الكرنب الآسيوية والمايونيز الحار، وطبق المأكولات البحرية الذي يضم الحبار والروبيان وسمك القد مع طبق جانبي من الخضراوات المشكلة، والبطاطس المقلية المميزة من «كيو ديز» التي ستصبح قريباً وجبة أساسية، فضلاً عن مجموعة المقبلات العربية، تضم تشكيلة من أطايب الطعام الشرق أوسطي التقليدي كالحمّص والفلافل والزيتون وبابا غنّوج والمخلّلات التي تقدم مع الخبز العربي الطازج.

أما الأطباق الرئيسة فسيضاف إليها كلّ من شطائر فيلادلفيا ستيك بالجبن ولحم الضأن وفيليه سمك الهامور المقلي وطبق الخضار بالكاري الأخضر التايلندي، وسينال محبّو اللحوم حصتهم من الأطباق التي أضيفت إلى قائمة المشاوي الجديدة، مثل شرائح (ستريب لوين) لحم أبقار واجيو، التي تشمل شريحة تزن 250 غراماً من لحم أبقار واجيو الأسترالية تقدم مع صلصة من مرق اللحم، فضلاً عن أضلاع العجل المشوية على نار هادئة وسمك السلمون المحمر بصلصة الميسو الذي يُقدّم مع سلطة الأعشاب البحرية.

وستشهد هذه اللمسة المميزة إضافة قسمي طعام جديدين كلّياً، وهما «ركن البرغر» الذي سيتيح للضيوف فرصة تدليل أذواقهم بالأنواع التي يفضّلونها من لحوم الدجاج والأبقار والضأن، إلى جانب خيار البرجر للنباتيين. كما سيكون عشاق المعجنات والكاري على موعد مع وجبة تدلّل حواسهم، وهي بيتزا الدجاج بالزبدة الجديدة كلياً.

وأخيراً، سيكون مسك الختام بتقديم فطيرة التفاح الأميركية الشهية المحضّرة من تفاح غراني سميث الشهير، والمُقدّمة مع آيس كريم الفانيليا وصلصة الكاراميل، لترضي الذوّاقة في نهاية وجبتهم، وتدلّل حواسهم بأروع النكهات.