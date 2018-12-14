مطعم «نويبيه» في «بارك حياة»

المصدر: الامارات اليوم

يدعو مطعم «نويبيه» ضيوفه لقضاء وقت من الاسترخاء والراحة خلال فترة بعد الظهر بجانب مياه الخور المتلألئة وتذوّق قائمة وجبات الكركند المبتكرة من إبداع طهاة المطعم، وذلك كل يوم سبت. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة مختارة من المأكولات والمقبلات المحضرة بشكل كامل من ثمار البحر كطبق الكركند المسلوق، والروبيان المخبوز، ولفائف الكركند وأكواز مطبوخة من الذرة الحلوة الطازجة، إضافة إلى باقة من المشروبات المتنوعة بما فيها أفخر أنواع المشروبات الفوارة. وتكتمل تجربة الطعام مع الألحان الهادئة التي ستقدّمها منسقة الأغاني «دي جاي فاطمة» التي ستعتلي المنصة اعتباراً من الساعة 2 ظهراً وحتى أولى ساعات المساء.

العرض: أطباق الكركند

التاريخ: كل يوم سبت من

الساعة 12:30 ظهراً ولغاية

4 بعد الظهر.

الموقع: مطعم «نويبيه»،

مجمع «ذا بروميناد»، فندق

«بارك حياة دبي».

الفعاليات الترفيهية: منسقة

الموسيقى دي جاي فاطمة من

الساعة 2 ظهراً وحتى 6 مساءً.