10 نصائح قبل شراء فستان الزفاف

المصدر: الامارات اليوم

قديماً لم تكن العروس تهتمّ لإطلالتها في الليلة الموعودة. لكن عام 1840 شهد انقلاب المقاييس، عندما ارتدت الملكة فيكتوريا للمرة الأولى فستاناً أبيض ناصعاً، فأحدثت ضجّة كبيرة.

على الرغم من محاولة بعض المصمّمين إدخال ألوان عدّة على فستان الزفاف، إلا أنّ الأبيض لايزال الأكثر رواجاً. لكنّ اختيار فستان العروس ليس سهلاً، فهو قد يجعلك ملكة في ليلة الزفاف، أو قد يكشف عيوب جسمك، فيجرّدك من الثقة بالنفس. إليك بعض النصائح تقدمها لك مصممة الأزياء، جومانا الحايك، من دار سارة للأزياء في دبي لدى اختيار فستان الزفاف:

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