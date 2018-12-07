منتجع وفلل السعديات.. عروض الأعياد

المصدر: الامارات اليوم

كشف منتجع وفلل السعديات روتانا، المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم في قلب جزيرة السعديات، عن مجموعة من العروض الاحتفالية استعداداً لموسم الأعياد الذي يستقبله للمرة الأولى.

وذلك بدءاً من «ماركت برانش» من وحي الأعياد، وصولاً إلى حفل ليلة رأس السنة، من خلال مجموعة متنوعة من المطاعم.

مبادرة مطعم «سمسم» ستكشف كل يوم عن مفاجأة مميزة للمشاركين. كما سيقدم مطعم «سما لوبي لاونج» خلال موسم الأعياد حلويات ومعجنات طازجة للضيوف.

أما بالنسبة للضيوف الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام مريحة، فيمكنهم التوجه إلى مطعم «ترتل باي بار أند جريل» المؤلف من طابقين في الهواء الطلق والاستمتاع بقائمة الأعياد المحضرة بأنامل الشيف والتر جوزيف طوال شهر ديسمبر. فيما يرحب مطعم «هاملتونز جاسترو بوب» بمحبي الأجواء الحيوية والألعاب التفاعليّة الحافلة بالمرح، وتذوق قائمة عشاء احتفالية منتقاة بعناية.