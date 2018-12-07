حديقة فندق حبتور بالاس أين تذهب هذا الأسبوع

المصدر: الامارات اليوم

بالتزامن مع قرب موسم الأعياد يفتتح فندق حبتور بالاس، LXR Hotels & Resorts، حديقته الخاصة وسط فيرساي غاردنز التي يستقبل فيها الضيوف مع أروع الأجواء والأنشطة الترفيهية لكل أفراد العائلة يومياً اعتباراً من 4 ديسمبر ولغاية 21 ديسمبر من 3 عصراً وحتى منتصف الليل، حيث تتحول الحديقة إلى مكان أشبه بأرض العجائب الساحرة.

وستزدهي الحديقة بأبهى أشكال الزينة وتمتلئ الأرجاء بأغاني الأعياد والأجواء الترفيهية والألعاب التي تتنوع ما بين القطار، وملعب الغولف المخصص للصغار، ودوامة الخيل، وكوخ البسكويت، بالإضافة إلى منطقة اللعب بالثلج. وفي تمام الساعة 6 من كل يوم سيحظى الصغار بهدايا العيد، بينما تستمر الأمسية على وقع أغاني الفرقة الموسيقية من الساعة 7 مساءً حتى آخر الليل. كما تتوافر أكشاك المأكولات التي تقدم أشهى الأطايب التي يبدأ سعرها من 30 درهماً إماراتياً، بينما يبدأ سعر المشروبات من 25 درهماً.

وتنطلق الأجواء الاحتفالية في 4 من ديسمبر مع جوقة الفرقة الموسيقية المدرسية، التي تؤدي عرضها في تمام الساعة 6 مساءً، لتتواصل الاحتفالات مع إضاءة شجرة عيد الميلاد.