«أسبوع دبي للتصميم» يطلّ اليوم بإبداعات وقصص جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف الرئيس التنفيذي في حي دبي للتصميم، محمد سعيد الشحي، أسبوع دبي للتصميم، الذي تقام فعاليات دورته الرابعة اليوم، بـ«الاحتفالية رائعة بالفنون والتصميم، إذ يشكل نقطة التقاء لجميع المبدعين والمهنيين العاملين في قطاع التصميم في المنطقة وحول العالم».

وأضاف: «يعتزم حي دبي للتصميم المشاركة بقوة هذا العام في فعاليات الأسبوع، وذلك باستعراض المرحلة الأخيرة من معرض قصص الإمارات للتصميم، الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية الأصيلة، عبر مختلف مفاهيم ومدارس التصميم».

ويتميز أسبوع دبي للتصميم، الذي تستمر فعالياته حتى 17 الجاري، هذا العام ببرنامج حافل يضم 230 فعالية، تشمل محاضرات مرتكزة على مجال التصميم، يقودها نخبة الخبراء في القطاع، إضافة إلى معارض وورش عمل وغيرها.

وأصبح ركن التصميم في حي دبي للتصميم مكاناً مفضلاً لإقامة هذا المهرجان السنوي، الذي يستقطب نخبة من المبدعين والمتخصصين في القطاع، ومحبي مجال التصميم من جميع أنحاء العالم للعام الرابع على التوالي.

وقال الشحي: «ستقدم مبادرة (لنصمم للخير) الخاصة بحي دبي للتصميم عملاً فنياً جديداً بعنوان (الشبكة)، كما سنعلن عن الفائز بمسابقة (ديزاين 100). وسيشارك أكثر من 60 شريكاً إبداعياً لدينا في الفعالية، فضلاً عن توافر العديد من ورش العمل والحوارات والمعارض وغيرها الكثير ضمن فعالية (داون تاون ديزاين)».

وبعد نجاح عروضه في كل من ميلانو ولندن وباريس، يعود المعرض الدولي «قصص الإمارات للتصميم: الجيل المقبل من الإمارات» إلى الإمارات، خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم. وستضم المرحلة الثالثة من المعرض مسابقة سيركز المصممون خلالها على استكشاف عالم الأطفال والرجوع بذكرياتهم إلى فترة الطفولة. ولتعزيز السياق الإماراتي لهذا المشروع وربطه بأصل المعرض، يعتزم المصممون المشاركون استقاء إلهامهم وأفكارهم من مجلة ماجد للأطفال التي تأسست في عام 1979.

وفي فعالية أخرى، ضمن مبادرة «لنصمم للخير»، سيعرض تصميم «الشبكة»، وهو تشكيل يضم هياكل مظلات لحيّ دبي للتصميم من ابتكار المصممة الإماراتية، روضة الشامسي، ومن تنفيذ نساء أفغانيات أسهمن بالعمل في إطار مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، شريك أعمال حيّ دبي للتصميم.

وسينضم الرئيس التنفيذي لحيّ دبي للتصميم، محمد سعيد الشحي، إلى لجنة التحكيم لجائزة أودي للابتكار الحصرية، للإعلان عن الفائز بالمسابقة خلال أسبوع التصميم.

ويشارك في مسابقة «داون تاون ديزاين» 19 شريكاً من شركاء الابتكار في حيّ دبي للتصميم.

يشار إلى أن أسبوع دبي للتصميم استقطب العام الماضي، أكثر من 60 ألف زائر.

محمد سعيد الشحي:

«احتفالية رائعة

بالفنون والتصميم،

ونقطة التقاء

لمبدعين ومهنيين

عاملين في قطاع

التصميم».

60

ألف زائر، نجح في

اجتذابهم الحدث في

دورته الماضية بحي

دبي للتصميم.

- معرض قصص الإمارات يحتفي بالثقافة الإماراتية الأصيلة، عبر مختلف مفاهيم ومدارس التصميم.