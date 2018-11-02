«متحف الغموض» يستقبل الزوار بفعاليات شائقة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

يقدم متحف الغموض، أحد أهم المعالم الترفيهية والسياحية الجديدة في دبي، مجموعة من الفعاليات المثيرة، بعد أن أصبح الدخول إلى المتحف أكثر بساطة من أي وقت مضى، مع نظام إلكتروني جديد كلياً للحصول على التذاكر، ما يسهّل على الزائرين حجز تذاكرهم عبر الإنترنت، وتجنب الوقوف في الطوابير لدى الموقع. ويقدم متحف الغموض خصماً بنسبة 10% على الحجوزات عبر الإنترنت يستمر حتى الغد.

ويقع هذا المتحف الفريد من نوعه في مشروع «السيف» على ضفاف خور دبي، وهو أشبه بالقيام برحلة بصرية وحسّية وتثقيفية مدهشة. ويضم المتحف المجموعة الأكبر من الخدع البصرية، مقارنة مع فروع المتحف الأخرى المنتشرة في العالم. ويحتوي على 80 من المعروضات متنوعة الأشكال والأحجام، حيث يمكن التفاعل مع المعروضات وأخذ العديد من الصور.