دراسة: «أوميغا 3» لا تفيد القلب كثيراً

المصدر: لندن - رويترز

منذ سنوات طويلة يسود اعتقاد بأن أحماض «أوميغا 3» الدهنية مفيدة لصحة القلب، لكن دراسة تحليلية جديدة وجدت أن تناولها في شكل مكملات غذائية، ليست لها فائدة كبيرة في الحماية من أمراض القلب.

جمعت الدراسة بيانات من 112059 مريضاً شاركوا في 79 تجربة عشوائية أصغر. ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على «أوميغا 3» قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة، أو التعرّض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية.

وأفادت الدراسة أن المكملات تقلل مستويات الدهون الثلاثية. لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضاً مستويات ما يعرف بالكولسترول المفيد.