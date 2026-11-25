أبوظبي - الإمارات اليوم

يحيي النجم الموسيقي العالمي «يي»، المعروف سابقاً باسم كانييه ويست، حفلاً جماهيرياً باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، يوم الثاني من يناير 2027، في أول ظهور له بالشرق الأوسط منذ عام 2013، وأعلنت شركة «ثيوري إلفن للترفيه» تنظيم الحفل، الذي يأتي ضمن أبرز الفعاليات الموسيقية المرتقبة مع بداية العام الجديد، ويتضمن عروضاً للألعاب النارية والليزر، ويعد الحفل الوحيد المقرر للفنان في المنطقة، وتبدأ أسعار التذاكر من 395 درهماً، على أن يبدأ بيعها العام في 28 نوفمبر الجاري، ويحمل «يي» في رصيده 24 جائزة «غرامي»، وأكثر من 160 مليون تسجيل موسيقي مبيع حول العالم.