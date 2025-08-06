تجارب تنمي الحس الجمالي لدى الناشئة في «صيفكم ويانا»

في إطار فعاليات «صيفكم ويانا»، التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أطلق مركز ناشئة دبا الحصن التابع لناشئة الشارقة، حزمة من الفعاليات الصيفية لمنتسبيه من الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، عبر 33 برنامجاً وفعالية تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في بيئة آمنة ومحفزة، تدمج بين التعلم والمتعة والفائدة.

وخاض المنتسبون تجارب ملهمة ضمن «مختبر المهارات»، تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، إذ استكشفوا عالماً متنوعاً من الورش الحرفية، والمهنية، والفنية التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وكان من أبرزها: ورشة صناعة اللبان، والابتكار في صناعة الشموع، إذ اكتسب المشاركون أسس اختيار المكونات، ومهارات التصميم والإنتاج، وأسهمت هذه التجارب في تنمية الذائقة الفنية، وتعزيز الحس الجمالي لديهم، في خطوة رائدة نحو دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على التراث الإماراتي.

وأكد مدير مركز ناشئة دبا الحصن، حسين مراد البلوشي، أن المركز حرص على تقديم تجربة صيفية استثنائية، تجمع بين التعليم التفاعلي والتجارب العملية، وتراعي اهتمامات النشء وتطلعاتهم، من خلال أساليب مبتكرة تعزز شخصيتهم، وتمنحهم فرصاً لإتقان مهارات جديدة.