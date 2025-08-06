حديقة دنماركية: تبرعوا بحيواناتكم الأليفة لإطعام «مفترساتنا»

طلبت حديقة حيوان في الدنمارك التبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة، لاستخدامها كغذاء للحيوانات المفترسة الموجودة لديها.

وذكرت حديقة حيوان «ألبورج» أنها تحاول محاكاة السلسلة الغذائية الطبيعية للحيوانات التي تؤويها «من أجل رفاهية الحيوانات والنزاهة المهنية»، مؤكدة أن الحيوانات الأليفة المُتَبرَّع بها «ستقتل برفق» على يد موظفين مدربين، وفي منشور على «فيس بوك» كتبت الحديقة الواقعة في شمال الدنمارك: «إذا كان لديك حيوان سليم وتريد التبرع به لأسباب مختلفة، فلا تتردد في منحه لنا».

وأشارت الحديقة إلى أن الحيوانات التي يمكن التبرع بها تشمل الأرانب والدجاج، وبعد القتل الرحيم سيتم استخدام هذه الحيوانات كطعام لحيوانات أخرى، بحسب ما ذكرت الحديقة.

وأضافت: «بهذه الطريقة لا يذهب شيء هباء، ونضمن سلوكاً طبيعياً وتغذية ورفاهية لحيواناتنا المفترسة».

ولم يتسن التواصل مع الحديقة للحصول على تفاصيل إضافية.