مفاجآت صيف دبي 2025.. لياقة بدنية ونشاط في أرجاء المدينة

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المنتظمة، بما في ذلك سباقات الجري الداخلية في عدد من أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة، وجولات ركوب الدراجات الهوائية عند شروق الشمس، وجلسات اللياقة البدنية الممتعة للجميع طوال فصل الصيف، وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

جري داخل مراكز التسوق

•التاريخ: 3 أغسطس

•المكان: مول الإمارات

يُقام هذا السباق في واحد من أشهر مراكز التسوق على مستوى دبي، ويفتح أبوابه أمام المشاركين من جميع المستويات، حيث يمكنهم الاختيار بين مسافة 500 متر، أو 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات، والاستمتاع بأجواء السباق، والحصول على ميداليات، والتقاط الصور بعد الانتهاء من السباق. تبدأ رسوم المشاركة في السباق من 52.50 درهماً، والتسجيل مفتوح حتى 2 أغسطس.

سباق «وافي سيتي» للجري

•التاريخ: 10 أغسطس

•المكان: وافي سيتي

يمكن لسكان دبي وزوارها التغلب على درجات الحرارة المرتفعة من خلال المشاركة في سباق جري صباحي داخل «وافي سيتي» تنظمه شركة «بيلوتون للفعاليات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. يفتح السباق أبوابه أمام جميع الأعمار للتنافس ضمن مسافات تراوح بين 500 متر و10 كيلومترات، وهو مثالي للعائلات، والمتسابقين الجدد والمحترفين على حد سواء. تبدأ رسوم المشاركة في السباق من 52.50 درهماً، وسيتم توزيع ميداليات على الفائزين في أجواء ممتعة.

سباق «دبي فستيفال سيتي مول» للجري

•التاريخ: 31 أغسطس

•المكان: دبي فستيفال سيتي مول

تُختتم سلسلة سباقات الجري الداخلية ضمن مفاجآت صيف دبي مع سباق جري ممتع وأخير في دبي فستيفال سيتي مول، حيث يمكن للمشاركين الاختيار ما بين مسافة 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات، كما سيحصل جميع المشاركين على قميص للسباق، فيما يحصل كل من يكمل السباق على ميدالية. تبدأ رسوم التسجيل المبكر للمشاركة في السباق من 85 درهماً.

جولات 5K PB era للجري المتقطع

•التاريخ: 9 أغسطس

•المكان: آي إس دي، مدينة دبي الرياضية

يمكن للجميع تحسين قدرتهم على التحمل ولياقتهم البدنية مع جولة جري مسائية يقودها المدرب أكرم بركاني. تبدأ الجولة من الساعة 8 مساءً وتستمر حتى 9:15 مساءً، وهي مصممة لمساعدة المشاركين على تحقيق أفضل رقم شخصي في سباق 5 كيلومترات. تبلغ رسوم المشاركة في الجولة 85 درهماً، وتشمل الدخول إلى مسار الجري والتدريب.

فعالية DXB SkaterBoard

•التاريخ: 17 أغسطس

•المكان: DXB Bike

تسلط هذه الفعالية المجتمعية المناسبة لجميع الأعمار الضوء على رياضة التزلج على الألواح، حيث ترحب بالمبتدئين والمحترفين على حد سواء، ليستمتع الجميع بقفزات وحركات بهلوانية رائعة، وتدريب على المهارات تحت إشراف مجموعة من الخبراء في هذه الرياضة. الدخول مجاني للجميع.

جولة السبت لركوب الدراجات الهوائية

•التاريخ: 26 يوليو، و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس

•المكان: مسار القدرة للدراجات الهوائية

يمكن لعشاق ركوب الدراجات الهوائية الاستمتاع بشروق الشمس مع جولة جماعية على مسار القدرة الصحراوي الخلاب. وسيحظى المشاركون بفرصة الانضمام إلى مجتمع «بيكيرا» في جولات ركوب الدراجات يوم السبت أسبوعياً الساعة 6 صباحاً على مسار القدرة الذي يبلغ طوله 86 كيلومتراً.

وجرى تصميم هذه الجولة لزيادة التحمل، وتعزيز التواصل، والاستمتاع بإطلالات شروق الشمس، وهي مقسمة إلى مجموعتين من السرعات هما 37 كيلومتراً في الساعة و34 كيلومتراً في الساعة، ومفتوحة أمام المشاركين من جميع المستويات. تتطلب المشاركة التسجيل المسبق.

عالم دبي للرياضة

•التاريخ: حتى 2 سبتمبر

•المكان: مركز دبي التجاري العالمي

يشكل عالم دبي للرياضة أكبر صالة رياضية داخلية في المنطقة، من كرة القدم إلى الكريكت، والتنس، وكرة الريشة، وغيرها. ويمكن للجميع حجز ملعب بصحبة أصدقائهم، أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية، أو تسجيل المشاركة في واحدة من البطولات الصيفية في أجواء داخلية مكيفة في قاعات زعبيل من 3 حتى 6.