اسطنبول: معركة داخل المترو بين شاب وعجوز بسبب "ردّ السلام" .. فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدًا غريبًا داخل إحدى مقطورات المترو في مدينة إسطنبول التركية، حيث اشتعل خلاف حاد بين رجل مسن وأحد الركاب بسبب تحية لم يتم الرد عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة بدأت حينما صعد رجل مسن إلى المترو ووجّه تحية لأحد الركاب الجالسين، إلا أن الأخير لم يبادر بالرد عليه، ما أثار حفيظة الرجل المسن الذي انفعل وبدأ يوجه عبارات حادة للراكب متسائلًا عن سبب تجاهل رد السلام.

وفي الفيديو، يمكن سماع الرجل المسن وهو يصرخ قائلًا إن رد التحية فرض ديني لا يجوز تجاهله، متهمًا الشخص الذي لم يرد عليه بأنه "لا يلتزم بتعاليم الدين".

ومع ارتفاع نبرة الرجل المسن، حاول بعض الركاب التدخل لتهدئته ومنع تطور النقاش إلى اشتباك، إذ بدا واضحًا أن التوتر تصاعد سريعًا، بينما استمر الرجل في التعبير عن غضبه بعبارات قاسية ومباشرة.

وتداول رواد منصات التواصل تفاصيل الواقعة وسط تباين واضح في المواقف بين من دافع عن موقف الرجل المسن باعتبار أن رد التحية واجب ديني لا يصح تجاهله، وبين من رأى أن إجبار الآخرين على الالتزام بعاداتهم أو معتقداتهم ليس مقبولًا في مجتمع متنوع.