«صيفنا سعادة» يتواصل في عجمان

يواصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» فعاليات نسخته السادسة، التي انطلقت 14 الجاري وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبمشاركة جهات من القطاع الخاص.

ويتضمن البرنامج ستة مراكز صيفية تخصصية، ويضم مجموعة من البرامج والمبادرات التطويرية والتطوعية، وباقة من المسابقات التثقيفية والترفيهية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والبرامج والفعاليات الثقافية والعلمية، وشارك في البرامج والمبادرات التطويرية، خلال الأسبوع الأول من «صيفنا سعادة»، 128 مشاركاً استفادوا من ثمانية برامج متنوعة.

وقدمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مبادرتَي سفراء الوعي الرقمي ومنصة صُنّاع المحتوى الشبابي، فيما نظّمت دائرة المالية مسابقة «العبها صح» التي استهدفت الأطفال من عمر ستة إلى 14 عاماً، واختتمت دائرة البلدية والتخطيط برنامجها «استوديو ألفا» الهادف إلى إعداد إعلاميي المستقبل، وبينما أقام مجلس شباب عجمان ورشة «موروثنا هويتنا»، نظّم مركز عجمان للإحصاء برنامج «كيف تعد استبياناً ناجحاً».

وبدأت برامج ومبادرات المركز الصيفي التخصصي العلمي، بإطلاق مركز عجمان إكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط، برنامج المبرمج الصغير، واستقطب الأسبوع الأول 38 مشاركاً.

وفي المركز الصيفي لكبار المواطنين، نظّم مركز سعادة كبار المواطنين عدداً من المبادرات المجتمعية.