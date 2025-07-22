الصين تكشف عن أول روبوت بشري في العالم.. "يغير بطاريته بنفسه"

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "يو بي تيك روبوتيكس" عن أول روبوت بشري في العالم قادر على استبدال بطاريته بنفسه.

وأضافت الصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أنه "أعلنت "يو بي تيك" أنها طورت روبوتا بشريا جديدًا، "ووكر إس 2"، قادر على استبدال بطارياته بنفسه... نظريًا، يمكنه العمل على مدار الساعة دون تدخل بشري".

في فيديو قصير "من يو بي تيك" نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يتجه روبوت بشري بطول الإنسان إلى محطة شحن، وينزع بطارية من ظهره تلقائيًا، ثم يستبدلها بأخرى جديدة ويغادر.

ويشير عنوان الفيديو إلى أن هذا أول روبوت من نوعه في العالم قادر على القيام بذلك.

وشهدت صناعة الروبوتات تطورا نشطًا في الصين خلال السنوات الأخيرة.