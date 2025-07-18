قيادات حكومية تزور مخيم «فرجان دبي » وخدمة «الأمين»

زار كلّ من رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والقائد العام للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، اللواء تميم المهيري، فعاليات المخيم الصيفي 2025 الذي تُنظّمه «فرجان دبي» بالتعاون مع خدمة «الأمين»، وذلك في مدارس دبي بمنطقة الخوانيج.

وجاءت هذه الزيارة في إطار دعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المجتمعي وبناء جيل من الأطفال والناشئة يتمتع بالوعي والمسؤولية، حيث اطّلع المسؤولون على الأنشطة والورش المتنوعة التي يقدمها المخيم، والتي تشمل مجالات التوعية الأمنية، والسلامة العامة، والمهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وشهد المسؤولون عدداً من الورش التي تقام ضمن فعاليات المخيم هذا العام، ومنها ورش الحس الأمني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى، وكذلك ورش المهارات الحياتية، حيث حرصوا على متابعة مقدمي الورش والاطلاع على المحتوى الذي يستهدفون نقله إلى الأطفال، ومنه على سبيل المثال كيفية حماية الأطفال لأنفسهم من الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى ورش عن الدفاع المدني، وآليات التعامل مع الحرائق، والأرقام التي يمكن الاتصال بها في أوقات نشوب الحريق.

وخلال الجولة أشادت القيادات الحكومية بالتعاون النموذجي بين «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، لما له من أهمية في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء في نفوس النشء وارتباطهم بقيم الأمن والمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات صيفية تعليمية وترفيهية شاملة.

وأكدت القيادات أن ما يتضمنه المخيم من برامج متميّزة ومحتوى توعوي وتربوي موجّه للأطفال والناشئة، يعكس رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتؤمن بأهمية الوقاية والتنشئة الإيجابية في سن مبكرة لما لها من أثر مباشر في ترسيخ أمن الفرد والمجتمع، وإعداد جيل أكثر وعياً بقضايا وطنه.

كما أشادت القيادات بدور «فرجان دبي» في تعزيز الروابط المجتمعية، إذ يعكس مضمون الورش جهداً منظماً وشراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع، وهو ما يدعم رؤية الدولة وإمارة دبي في تنمية الطفل الإماراتي ضمن بيئة آمنة ومُلهِمة.

وعبّـر المسؤولون عن تقديرهم لجهود التوعية المبكرة التي يقدمها المخيم، خصوصاً أن غرس مبادئ السلامة والانضباط في نفوس الأطفال في هذه المرحلة العمرية، يُسهم في صناعة جيل أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل.

ترفيه وتعليم

المخيم الصيفي 2025، الذي يستمر حتى 24 يوليو الجاري، يضم أكثر من 620 طفلاً وطفلة تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، ويجمع بين الترفيه والتعليم والتوجيه، عبر منظومة من الورش المتخصصة التي يشرف عليها نخبة من الكوادر الإماراتية المتخصصة.