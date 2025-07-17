50 قتيلا وجريحا في حريق مركز تجاري بالعراق

قُتل وجُرح نحو 50 شخصا في حريق شب الليلة الماضية في مركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق، وفق ما أعلنته السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال محمّد جميل الميّاحي محافظ محافظة واسط، إن عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصا بين قتيل ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة.

وأعلن المياحي الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.