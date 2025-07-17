«إيصال».. منصة إماراتية قدمت أكثر من 100 ألف فاتورة ذكية

بين الحفاظ على الاستدامة وموارد البيئة من جهة، وتحقيق التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من التطورات التقنية السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات من جهة أخرى، يأتي مشروع «إيصال» ليكون منصة متكاملة تُقدّم خدمات تفاعلية ودراسات تحليلية تفيد أصحاب المشروعات والتجار والجمهور والمستهلكين، وهو ما جعله من المشروعات الشابة التي تستحق الدعم، حيث اختير ضمن أفضل 100 شركة مستقبلية في دولة الإمارات من قبل مبادرة «Future100» المرموقة، كما شارك في برنامج «شارك تانك» الذي يُعرض على تلفزيون دبي.

وأوضح الشريك المؤسس مدير العمليات في منصة «إيصال»، رائد الأعمال الإماراتي أنس علي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «إيصال» هو نظام رقمي يهدف إلى مساعدة التجار وأصحاب المشروعات والجهات الحكومية للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، واتخاذ قرارات ذكية تُسهم في تطوير مشروعاتهم وتجارتهم، وتقليل اعتمادهم على الفواتير الورقية التقليدية واستخدام فواتير ذكية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تُمكّن المشتري من الحصول على فاتورة رقمية تصله عبر تطبيق «واتس أب» أو رسالة نصية على الهاتف المحمول. ومن خلال هذه الفاتورة الذكية تهدف منصة «إيصال» إلى الإسهام بفاعلية في تحقيق توجهات الدولة في الحفاظ على البيئة، وتبني سلوكيات تدعم الاستدامة وتصون الموارد البيئية والطبيعية، بالاستغناء عن الفواتير الورقية التي تسبب نسب هدر ليست قليلة لهذه الموارد.

منصة تفاعلية متكاملة

وأشار علي إلى أن نظام «إيصال» لا يقتصر على تقديم فواتير رقمية للمشتري فقط، فهذه الفواتير تتميز بأنها ذكية وتفاعلية وتتيح للمشتري الحصول على نقاط ولاء، وتقييم تجربته، وحجز مواعيد مع الجهات وأصحاب المشروعات والخدمات، وحتى إعادة البضائع التي لا يرغب فيها، عبر منصة واحدة تفاعلية. وعلى الجانب الآخر توفر المنصة لأصحاب المحال والتجار، فرصة لفهم وتصنيف عملائهم عبر التعرّف إلى توجهات الشراء لديهم، والسلع التي يفضلونها، والوصول إليهم من خلال رسائل نصية أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي، كما يمكنهم تصميم برامج المكافآت والولاء لكل تاجر حسب رغبته، وتتيح المنصة أيضاً تصميم الفاتورة الذكية سواء في اختيار الشعار (اللوجو) والتصميم والألوان.

بدايات وتحديات

وعن بداية المشروع، أشار إلى أن «إيصال» أطلقه مع زميلته رائدة الأعمال الإماراتية ريم المصبح، خلال دراستهما في جامعة الإمارات بالعين، ومع الوقت تطور المشروع، وخلال الأشهر الأربعة التي بدأ فيها العمل التجاري قدمت المنصة أكثر من 100 ألف فاتورة ذكية بقيمة 10 ملايين درهم، أما عدد العملاء فيزيد على 40 عميلاً، معرباً عن طموحه لزيادة عدد العملاء إلى أكثر من 680 محلاً من مختلف أنحاء الإمارات.

وتطرق إلى الصعوبات التي واجهت المشروع، معتبراً أن التحديات لا يخلو منها أي مشروع، خصوصاً في مجال الشركات الناشئة. وفي المقابل تلقى هذه المشروعات دعماً كبيراً من قادة الدولة، حفظهم الله، ومن الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في الدولة، مثل هيئة المساهمات المجتمعية (معا) التي أتاحت للمشروع المشاركة في «صنع في الإمارات» تحت مظلتها، مضيفاً: «من أهم التحديات التي واجهتنا كيفية توفير الدعم المالي خصوصاً في المرحلة الأولى، أو ما يسمى بنموذج العمل الأولي، ولكن بفضل دعم الجهات المختصة في الدولة استطاع المشروع تخطي هذه العقبة.

وكذلك كانت هناك صعوبة في الوصول إلى فريق عمل لديه الطموح والموهبة، لكن مع الوقت نجحنا في اختيار أفراد الفريق، ووضعنا نظام عمل هجيناً بين الدوام الكامل والعمل عن بُعد».

واعتبر علي أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من الحياة اليومية، مشدداً على أهمية فهم التقنيات الحديثة وعدم اتخاذ موقف عدائي منها بسبب التخوف منها، كما تخوف الناس قديماً من اختراع الكهرباء والسيارات وغيرها من الاختراعات، معرباً عن اعتقاده أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للبشر في وظائفهم، لكنه سيسهم في تطوير سوق العمل، ويخلق وظائف جديدة.

أنس علي:

. «إيصال» نظام رقمي يهدف إلى مساعدة التجار وأصحاب المشروعات، وكذلك الجهات الحكومية، للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، واتخاذ قرارات ذكية، وتقليل اعتمادهم على الفواتير الورقية التقليدية.