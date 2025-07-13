مطعم على دراجة هوائية.. بإدارة شيف يعشق الطبيعة

ينظّم الشيف الدنماركي مورتن كريغر وولف رحلات مطبخية على دراجته الهوائية في أنحاء كوبنهاغن، تجمع بين استكشاف المدينة والتعرّف على الأطباق وفنون الطهو.

ففي رحلة من مرفأ كوبنهاغن إلى محمية أماجر الطبيعية تستغرق أكثر من أربع ساعات بالدراجة الهوائية، ذات أربعاء من شهر يوليو، كانت قائمة الطعام عبارةً عن أعشاب بحرية مشوية، وكريما الشبت، وفاصولياء مقلية، وبيتزا اسكندينافية، ومثلجات «آيس كريم» بنكهة الكشمش الأسود.

وقال الشيف، البالغ 56 عاماً، لـ«وكالة فرانس برس» وهو يقطّع الثوم قبالة البحر: «في ما يتعلق بالطهو، هذا أقرب ما يمكنني الوصول إليه من الطبيعة، على طريقة طاهٍ».

كل 15 دقيقة تقريباً يُوقف دراجته، ويفتح طاولته، ويبدأ بالطهو.

وكل ما يحتاج إليه في مهمته متوافر على دراجته الهوائية التي يزيد طولها على مترين ويبلغ وزنها 130 كيلوغراماً، كسطح عمل قابل للطي، وثلاجة، وموقد غاز، والمكونات اللازمة لإعداد وجبة في كل مرحلة من مراحل النزهة.