«أمير الظلام» يغني في «الحفل الأخير»

وسط أجواء مؤثرة، شارك المغني أوزي أوزبورن مع فرقة «بلاك ساباث»، مساء أول من أمس، في «حفله الأخير»، الذي اختُتِم بأغنية «بارانويد» الشهيرة، في مدينة برمنغهام البريطانية.

بكلمة «أحبكم»، توجّه أوزي أوزبورن إلى الجمهور الذي سانده في كل لحظة من هذا «الحفل الأخير» الذي تمنى أن يكون في مدينته، محاطاً بأهم نجوم موسيقى الميتال.

ويعاني أوزبورن الملقّب بـ«أمير الظلام» والبالغ (76 سنة) مرض باركنسون منذ سنوات.

وكان الحفل الذي رافقه فيه زملاؤه في فرقة «بلاك ساباث» بمثابة وداع مؤثر أمام عشرات الآلاف من مُحبي الميتال الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم.