«#وجهات_دبي».. خيارات لامحدودة للفرح والعطلة الصيفية

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، انطلاق موسم جديد من حملة «#وجهات_دبي» الصيفية، خلال الفترة من الرابع إلى الـ31 من يوليو الجاري، لتقدم للسكان والمقيمين والزوّار معلومات تُمكّنهم من التخطيط لعطلة صيفية متميّزة في دبي، وتسليط الضوء على أهم مناطق الجذب فيها خلال هذا الموسم، لاسيما أن دبي تتمتع بالعديد من المرافق الترفيهية الداخلية التي تشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذه الفترة من العام، حيث تبرز الحملة الخيارات التي تجعل من دبي خياراً مثالياً للعطلات على مدار العام.

ويتزامن إطلاق الموسم الجديد من الحملة مع بدء العطلات الصيفية وتزايد الإقبال على الأنشطة والفعاليات التي تشهدها أبرز وجهات دبي الصيفية.

مسار استراتيجي

وأكّدت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، أن حملة «#وجهات_دبي» تمثّل أحد المسارات الاستراتيجية التي يعمل عليها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لإبراز ما تتميّز به دبي مدينةً نابضةً بالحياة على مدار العام، انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ووجهت السويدي الشكر لكل شركاء الحملة لما أبدوه من دعم وتعاون نموذجي، ولجميع من أسهم في الإعداد لها هذا الموسم، وقالت: «تمثّل (#وجهات_دبي) الصيفية دعوة مفتوحة إلى سكان المدينة وزوارها لاستكشاف ما تتميّز به الإمارة من وجهات وأماكن ترفيهية خلال فصل الصيف.. حرصنا في (براند دبي) على أن تتضمن الحملة خلال الموسم الحالي محتوى تفاعلياً مميّزاً، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لمساعدة العائلات والزوار على التخطيط لعطلاتهم بسهولة، عبر إطلاعهم على أفضل الخيارات التي تقدمها دبي خلال الصيف».

وأكّدت عضو اللجنة التنظيمية لـ«#وجهات_دبي»، سارة مرداس، أن الحملة في موسمها الجديد تمثّل امتداداً لجهود «براند دبي» في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً للعائلات والزوّار على مدار العام، من خلال محتوى تفاعلي ومبادرات نوعية تعكس تنوع المدينة وثراء تجربتها، مشيرة إلى أن الموسم الجديد للحملة يهدف إلى إبراز الأنشطة الصيفية التي تقدمها دبي بطريقة تلائم أفراد الأسرة كافة.

محتوى مبتكر

تتضمن حملة «#وجهات_دبي» الصيفية هذا العام، إطلاق مجموعة من الأدلة الإرشادية الرقمية التي توفّر معلومات محدثّة عن المخيمات الصيفية للأطفال، والأنشطة الصيفية، ومستلزمات الصيف، إضافة إلى دليل الوجهات الرياضية الداخلية.

وستطلق الحملة مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو من تنفيذ «براند دبي» والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى مقاطع ستقدمها مجموعة مختارة من صُنّاع المحتوى، وسيتم بث تلك المقاطع طوال الحملة عبر مختلف المنصات الرقمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء للعائلات أو الأفراد الذين قرروا إمضاء عطلاتهم في دبي.

«بكل فخر من دبي»

تولي الحملة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المحلية المنضوية تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها «براند دبي» لدعم روّاد الأعمال والمبدعين، حيث سيتم تسليط الضوء على مجموعة مختارة من هذه المشروعات ضمن المحتوى الترويجي للحملة، لإبراز ما تقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة تناسب فصل الصيف، بما لهذا الدعم من أثر في تشجيع روّاد الأعمال، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق ما تتطلّع إليه من مستويات جديدة من النجاح.

شيماء السويدي:

. «وجهات دبي الصيفية» دعوة مفتوحة إلى سكان المدينة وزوارها لاستكشاف ما تتميّز به الإمارة من أماكن ترفيهية خلال فصل الصيف.

سارة مرداس:

. الحملة في موسمها الجديد تمثل امتداداً لجهود «براند دبي» في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً للعائلات والزوّار على مدار العام.