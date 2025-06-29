الألمان يشكون ارتفاع أسعار المثلجات

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم الرضا عن أسعار المثلجات في المحال المتخصصة والمقاهي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، قال 64% من المشاركين إن المثلجات غالباً أو دائماً ما تكون باهظة الثمن بالنسبة لهم.

ويرى 30% فقط أن الأسعار معقولة «في أغلب الأحيان» أو «عادة». ولم تُقدم الـ6% المتبقية إجابة.

وشمل الاستطلاع 2032 شخصاً فوق 18 عاماً خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الماضي.

ومثل العديد من المنتجات الغذائية الأخرى، ارتفعت أسعار المثلجات في السنوات الأخيرة. وفي العديد من المدن الألمانية تجاوز سعر المغرفة الواحدة 1.50 يورو، وأحياناً 2 يورو.

ووفقاً للاستطلاع، يعتبر ستة من بين كل عشرة مشاركين أن سعراً يراوح بين 1 و1.50 يورو معقول، كما يقبل 28% آخرون سعراً يراوح بين 1.50 و2 يورو. وأعربت 6% فقط عن استعدادها لدفع المزيد.

وكانت الشوكولاتة هي نكهة المثلجات الأكثر تفضيلاً في ألمانيا.