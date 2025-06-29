7500 عرض وفعالية.. «صيف دبي» يرسم أياماً لا تُنسى

بعروض مميزة تتجاوز أكثر من سبعة آلاف و500 عرض ترويجي وفعاليات وأنشطة ممتعة وجوائز كبرى، تتواصل فعاليات الدورة الـ28 الأكبر والأكثر تميزاً من «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتحتضن هذه الدورة من المهرجان تجارب مجانية، وأنشطة ترفيهية مناسبة للعائلات، وحفلات موسيقية رائعة، وتخفيضات وجوائز كبرى، وأنشطة عائلية جرى تصميمها لتقدّم صيفاً ممتعاً للجميع، يستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

تجارب تسوق استثنائية

وللمرة الأولى في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدّم قطاع التجزئة تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، منها عروض عطلة الصيف التي بدأت أول من أمس الجمعة، وتستمر حتى 17 يوليو، وتقدم تخفيضات تصل إلى 75% على مئات العلامات التجارية المشاركة، في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى هدايا حصرية، وعروض لتناول الطعام، وفعاليات ترفيهية لجميع الأعمار، ما يحقق قيمة هائلة لسكان المدينة وزوارها. وسواء كان الجميع يخططون لقضاء عطلة قصيرة، أو الذهاب في جولة تسوق، أو الاستمتاع بنزهة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقدّم «المفاجآت» العديد من الطرق التي تتيح لهم الاستمتاع بمعالم المدينة بكلفة أقل، كما ينتظرهم العديد من المفاجآت الجديدة يومياً في الوجهات السياحية، والفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى عروض فنية رائعة، وفعاليات ترفيهية مميزة، ومأكولات متنوعة، وتجارب آسرة مع «مدهش» و«دانة»، الشخصيتين المحبوبتين لدى الجميع، وغيرهما الكثير.

أنشطة مجانية

ويمكن للعائلات والزوار الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية مجاناً طوال مفاجآت صيف دبي. وانطلقت الاحتفالات مع عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح العائلي، والاحتفالات الثقافية، والفعاليات الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة. واستضاف «دبي فستيفال سيتي مول»، يوم الجمعة الماضي، الفرقة الاستعراضية اليابانية سابرينا، ونجمة البوب الفلسطينية الأردنية، رينا خوري، فيما أحيت فرقة «عبري آند باند»، والمغنية وكاتبة الأغاني، نويل خرمان، أمسية أمس السبت. كما استضاف «سيتي سنتر مردف» المغني السوري، الشامي، وفرقة الروك الأردنية جدل، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية الجوالة، والفعاليات الترفيهية التي تُضفي مزيداً من الحيوية على أجواء عطلة نهاية الأسبوع.

طعام بأقل كلفة

ويعود أسبوع الصيف للمطاعم في دبي من الرابع إلى 13 يوليو، ليدعو سكان المدينة وزوارها إلى الاستمتاع بقوائم طعام بأسعار مميزة على الغداء والعشاء، في مجموعة من أفضل مطاعم دبي. وستتوافر قوائم طعام حصرية في أكثر من 55 وجهة لتناول الطعام، مع وجبات غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً. وتعكس المطاعم المشاركة تنوع تجربة تناول الطعام في دبي، علماً بأنه يمكن لعشاق الطعام حجز طاولاتهم الآن حصرياً، من خلال موقع وتطبيق OpenTable.

وينطلق عرض طبق بـ10 دراهم للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي، من الأول إلى 31 أغسطس، ليحتفي بتنوع قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، من خلال تقديم أطباق مقابل 10 دراهم فقط. وسيتم الكشف عن القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة قريباً.

عروض عائلية

وتعد مفاجآت صيف دبي أفضل وقت للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقدّمها المدينة، مع عروض صيفية حصرية في أكثر من 100 فندق، و15 وجهة سياحية وترفيهية، و10 منتجعات صحية في مختلف أنحاء المدينة. وتُقدّم المفاجآت هذا العام ما يناسب جميع الأعمار والاهتمامات والميزانيات، سواء كان السكان والزوار يخططون لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، أو الاستمتاع باستراحة قصيرة في المدينة بصحبة أطفالهم، أو حتى قضاء وقت ممتع في المنزل. كما يمكن لسكان المدينة الاستمتاع بأسعار مميزة، وباقات عائلية، وترقيات مجانية، وإضافات مميزة، ومزايا فورية مصممة لمساعدة الأصدقاء والعائلات والأطفال، والآباء والأمهات والأجداد، وبقية أفراد العائلة، على الاسترخاء، وتجديد النشاط، واستكشاف معالم دبي بأفضل الأسعار.

ويعود «إنترتينر مفاجآت صيف دبي» ليقدّم أكثر من سبعة آلاف و500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية، وغيرها. ويمكن للعملاء الاستمتاع بثلاثة أشهر من الوصول غير المحدود إلى عروض «إنترتينر دبي» منذ تاريخ الشراء، مع إمكانية الاستفادة من العروض لمدة سبعة أيام في الأسبوع.

«مدهش» و«دانة»

يظهر مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان لدى الجميع في مختلف أنحاء المدينة طوال فصل الصيف، حيث يمكن للعائلات مشاهدتهما والالتقاء بهما في عدد متنوع من مراكز التسوق. ويجلب مدهش ودانة كثيراً من السعادة للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي كل عام، من الديكورات المبهجة، إلى الهدايا التذكارية ذات الطابع الخاص، والعروض الترفيهية المتجولة.

مخيمات صيفية

تتواصل متعة الصيف للعائلات مع المخيمات الصيفية الإبداعية والتعليمية التي تُقام في عدد من المؤسسات الثقافية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك برنامج «انطلاقة الخيال» في مركز الجليلة الثقافي، ومخيمات التراث والقيادة في متحفي الاتحاد والشندغة، والمغامرات المستوحاة من علم الآثار للمستكشفين الصغار. كما تُقام مخيمات موسمية في مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، حيث تقدّم أنشطة تفاعلية ممتعة طوال العطلة المدرسية.

عروض فنية في مراكز التسوق

يمكن للعائلات الاستمتاع بالفعاليات المجانية التي تجمع بين الموسيقى والفنون الاستعراضية، داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة، مع نحو 20 عرضاً فنياً متجولاً تُقام في عطلات نهاية الأسبوع، خلال مفاجآت صيف دبي، تشمل المسيرات، وعروض السيرك، والتزلج على العجلات، والعروض البهلوانية، والفنون الشعبية.