«صيف دبي 2025» ينطلق اليوم.. 66 يوماً من آلاف الفعاليات والمفاجآت

تنطلق اليوم الدورة الـ28 الأكبر والأكثر تميزاً من مفاجآت صيف دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وستكون الانطلاقة ببرنامج حافل من العروض والأنشطة المميزة في عطلة نهاية أسبوع افتتاحية حافلة بالفعاليات.

تنطلق الدورة الجديدة من «المفاجآت»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، واعدة جمهورها من المقيمين والسياح بموسم ممتع، فيه تجارب تسوق لا تُضاهى، وتخفيضات مذهلة، وحفلات موسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم، وفعاليات ترفيهية مميزة، وجوائز كبرى، ومأكولات متنوعة، وأنشطة مناسبة للعائلات في مختلف أنحاء المدينة.

للمرة الأولى

للمرة الأولى في تاريخ «مفاجآت صيف دبي»، سيقدم قطاع التجزئة تجارب استثنائية متنوعة، منها عروض عطلة الصيف، التي تستمر من اليوم وإلى 17 يوليو، وتقدم تخفيضات تراوح بين 25 و75% على مئات العلامات التجارية المشاركة في جميع أنحاء المدينة، من الأزياء، ومنتجات التجميل، إلى الأجهزة الإلكترونية، ولوازم المنزل، وتتواصل التخفيضات لتسعة أسابيع على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3500 متجر تجزئة في مختلف أرجاء دبي.

حفلات موسيقية

تحتضن «مفاجآت صيف دبي» خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية حفلات موسيقية في مراكز التسوق، ويمكن حضورها مجاناً، حيث يستضيف دبي فستيفال سيتي مول، اليوم، الفرقة الاستعراضية اليابانية «سابرينا»، ومغنية البوب الفلسطينية - الأردنية رين خوري، وتحيي فرقة «عَبري آند ذا باند» والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان حفلاً موسيقياً، غداً، بينما يستضيف «سيتي سنتر مردف» المغني السوري الشامي، وفرقة الروك الأردنية «جدل» في حفل موسيقي، غداً، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والفقرات الترفيهية المتجولة.

ومن حفلات متعة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية حفل فرقة ميامي والفنان مطرف المطرف في كوكاكولا أرينا، غداً، ويشهد اليوم إقامة حفل جازيات مع النجمة بانة في دبي أوبرا، كما سيشهد حفل الموسيقي تحية تكريم للنجمة أديل، إذ سيمتع الجمهور بأمسيتين على مسرح سفينة الملكة إليزابيث اليوم وغداً، وتستضيف كلية دبي، اليوم، عرض «أتول خاطري» الكوميدي، وعرض «وي كول ات باليه» على مسرح زعبيل، ويقام بعد غد عرض «بينوي ميكستيب كوميدي» في مركز دبي التجاري العالمي.

المزيد من الحيوية

ستضفي عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية المزيد من الحيوية على «مفاجآت صيف دبي»، حيث تُقام سباقات الجري الداخلية في مراكز التسوق، والمصممة للعائلات، والأطفال، والمهتمين بالصحة من مختلف الأعمار، والقدرات، ومستويات اللياقة البدنية، تنطلق هذه الفعاليات، غداً، في دبي هيلز مول، مع سباق جري حصري، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين مسارات بطول كيلومتر و2.5 وخمسة و10 كيلومترات، ما يمنح الجميع فرص المشاركة في السباق، سواء كانوا عدائين محترفين، أو يتطلعون إلى اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على لياقتهم البدنية. وسيستمتع المشاركون بأجواء صباحية مفعمة بالحيوية والنشاط.

ويظهر (مدهش) و(دانة)، الشخصيتان المحبوبتان لدى الجميع، في مختلف أنحاء المدينة، وبدءاً من عطلة نهاية هذا الأسبوع، يمكن للعائلات الالتقاء بهما في «دبي فستيفال سيتي مول» 28 يونيو، و«سيتي سنتر مردف» يوم 29 يونيو، و«ابن بطوطة مول» يوم 30 يونيو الجاري، ويقدم (مدهش) و(دانة) لمسة من التميز على عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي» من خلال الديكورات المرحة، والهدايا التذكارية ذات الطابع الخاص، والعروض الترفيهية المتجولة.

آلاف التجارب

تعد احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من «مفاجآت صيف دبي» جزءاً من آلاف التجارب والعروض التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الصيف في دبي، حيث تقدم المفاجآت هذا العام صيفاً ممتعاً للجميع على مدار 66 يوماً حتى 31 أغسطس، وتشمل التجارب المميزة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» من الرابع إلى 13 يوليو، إضافة إلى انطلاق عرض «طبق بـ10 دراهم» للمرة الأولى في دبي، من الأول إلى 31 أغسطس، وفعالية «قهوة بيتس» يوم السبت من كل أسبوع طوال «مفاجآت صيف دبي» أيام 26 يوليو والثاني والتاسع و16 و31 أغسطس، إلى جانب العديد من العروض الحصرية الأخرى للبيع بالتجزئة، والتخفيضات المذهلة، والسحوبات الكبرى، والمأكولات المتنوعة، وتجارب الضيافة العالمية، وفعاليات الترفيه الداخلية المخصصة للعائلات، والحفلات الموسيقية التي تدخل السرور إلى نفوس سكان المدينة وزوارها من مختلف الأعمار.

سحوبات

سيحظى المتسوقون خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بفرص متعددة للمشاركة في سحوبات مذهلة، والفوز بجوائز قيّمة طوال فترة عروض عطلة الصيف، وتشمل أبرز هذه العروض حملة «سحوبات مفاجآت صيف دبي» من مجموعة مراكز التسوق في دبي، وسحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وبرنامج فيزا للمجوهرات، حيث يقدم كل منها مكافآت مميزة وجوائز ضخمة.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً مجموعة من عروض الصيف الحصرية، في أكثر من 100 فندق، و15 وجهة سياحية وترفيهية رائدة في مختلف أنحاء دبي، ويعود «إنترتينر» مفاجآت صيف دبي اليوم ليقدم أكثر من 7500 عرض.

• تحتضن «مفاجآت صيف دبي»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفلات موسيقية في مراكز التسوق يمكن حضورها مجاناً.

• يحظى المتسوقون بفرص متعددة للمشاركة في سحوبات مذهلة، والفوز بجوائز قيّمة طوال فترة عروض عطلة الصيف.