«مخيم إجازة سعيدة» في متاحف الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق دورة جديدة من مخيمها الصيفي السنوي «مخيم إجازة سعيدة» 2025، مستهدفة الأطفال من مختلف الأعمار بباقة من الفعاليات التفاعلية والتجارب التعليمية، التي تنظمها في خمسة من أبرز متاحفها خلال شهرَي يوليو وأغسطس المقبلين.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومحفّزة، تتيح للأطفال فرصة الاستكشاف والتعلّم والنمو، من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتسهم في تنمية الإبداع وتعزيز مهارات التفكير النقدي والفضول العلمي لديهم، حيث تقام الأنشطة والبرامج في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً.