هبوط اضطراري لطائرة بسبب الروبيان

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد شركة طيران، مدّعيةً أنها قُدّمت لها الروبيان على متن الطائرة رغم إبلاغ طاقم الطائرة بحساسيتها الشديدة منه، ما اضطرهم إلى تحويل مسار الرحلة المتجهة إلى نيويورك.

وتقول دورين بيناري، البالغة من العمر 41 عامًا، إنها أبلغت طاقم الطائرة عن حالتها المرضية على متن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية القادمة من ألمانيا، والتي اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا في فرنسا.

وحينها أصيبت بوعكة صحية حادة، ونُقلت على وجه السرعة لتلقي علاج طبي طارئ في منشأتين طبيتين منفصلتين، وفقًا لدعوى قضائية اتحادية.

وتسعى بيناري، التي تعمل طبيبة، الآن للحصول على تعويضات كاملة وعادلة ومعقولة، مدّعيةً أن "الرد الفعل الضار للروبيان والإصابات الناجمة عنه" كانت خطأ شركة الطيران. وتنص شكواها على أنها أخبرت مضيفات الطيران بأنها تعاني من حساسية تجاه الطعام، "خاصةً للروبيان"، بعد أن جلست في مقصورة درجة الأعمال، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".

وعلى الرغم من التحذيرات المذكورة، قدّم أحد أفراد طاقم الطائرة لبيناري وجبة تحتوي على الروبيان أثناء تقديم وجبة الطعام على متن الرحلة المعنية.

ولكنها لم تكن على دراية بالمكون حتى تناولت جزءًا منه، كما يزعم الملف، و"أصيبت على الفور تقريبًا" بوعكة صحية حادة، مما استدعى تحويل مسار الطائرة إلى باريس بشكل طارئ. وتزعم شكوى دورين أن من مسؤولية طاقم الطائرة "إدراك خطورة" حساسية الركاب تجاه الطعام و"الاستجابة المناسبة".

تزعم دعواها القضائية أنها "استجوبت مضيفة الطيران التي اعترفت بخطأها واعتذرت". وصرح متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة مترو: "لا تستطيع الخطوط الجوية السنغافورية التعليق على المسائل المعروضة على المحكمة".