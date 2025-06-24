بجع أسود في بحيرة القدرة

يعد البجع الأسود من الطيور الفريدة والنادرة، وها هي تسبح وتعيش بكل أمان على طول بحيرة القدرة في محمية المرموم الصحراوية بدبي، التي تحولت إلى ملاذ طبيعي لمئات الطيور المهاجرة والمقيمة، ويُعد وجود البجع الأسود في المحمية أمراً لافتاً واستثنائياً، حيث إنها بعيدة عن موطنها الأصلي.. وتشكل محمية المرموم الصحراوية 10% من مساحة دبي الإجمالية، وتُعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في دولة الإمارات، وتضمّ أحد أكبر قطعان المها العربية، وأكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وأكثر من 10 كلم من البحيرات، بما فيها بحيرات القدرة.