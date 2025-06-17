«خطوط مصغرة وقصص لا تنتهي» في رأس الخيمة

افتتح مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أحمد عبيد الطنيجي، معرض «خطوط مصغرة، وقصص لا تنتهي» في صالة ديزاين غاليري بالرفاعة في رأس الخيمة، الذي تنظمه صالة «الفن لكم»، بإشراف الفنانة جيسنو جاكسون.

حضر الافتتاح مؤسس ديزاين غاليري، المهندس طارق إبراهيم السلمان، والإعلامي عبدالرحمن نقي، المستشار بالمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، ورينجي شيريان، مؤسسة صالة «الفن لكم»، وضيوف مميزون، ورعاة فنيون، وممثلو وسائل إعلام، ويعرض المعرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التشكيلية المصغرة، حيث يقدم فنانون من خلفيات متنوعة سلسلة حصرية من الأعمال على لوحات قماشية مقاس 20 × 20 سم، مستخدمين الخط البسيط والقوي لنقل سرديات ثقافية غنية، تروي كل منها قصة شخصية عميقة، تعكس التراث والهوية والتقاليد من خلال التفسير الإبداعي.