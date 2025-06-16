مرسومة «حضورياً».. لوحة نادرة للمهاتما غاندي للبيع بمزاد في لندن

تُعرض للبيع بمزاد في لندن، خلال يوليو المقبل، لوحة نادرة تمثّل بطل استقلال الهند، المهاتما غاندي.

وتعدّ لوحة البريطانية الأميركية، كلير لايتون، عام 1931، الوحيدة التي كان فيها غاندي موجوداً خصيصاً أمام الفنانة لكي ترسمه، وقُدّر سعر اللوحة بين 67 و95 ألف دولار.

وقالت المسؤولة بقسم المبيعات في دار المزادات «بونامز»، ريانون ديميري: «هذا ليس عملاً نادراً لكلير لايتون فقط، المعروفة بنقوشها الخشبية، بل يُعتقد أيضاً أن هذه هي اللوحة الوحيدة التي كان فيها المهاتما غاندي موجوداً خصيصاً لرسمه».

ووصف نجل شقيق الفنانة اللوحة بأنها «كنز دفين».

والتقت كلير لايتون غاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.