الحبس 3 سنوات بانتظار فتاة أردنية شتمت "العراقيين" في فيديو

أفرجت السلطات الأردنية اليوم عن فتاة كانت قد أُوقفت منذ عدة أيام على خلفية توجيه تهمة "إثارة الفتن والنعرات" إليها، بعد قيامها بشتم العراقيين في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن الفتاة طالبة في السنة الثالثة بإحدى الجامعات الرسمية، وفي حال ثبوت التهمة المنسوبة إليها بعد تحويل القضية إلى القضاء، فقد تُواجه عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام القانون.

وكانت "حرب الكترونية" شرسة ومتبادلة اندلعت على وسائل التواصل ومنصات الأخبار بين جمهورَي المنتخبين العراقي والأردني، خلال الأسابيع الماضية على خلفية المنافسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما أوعزت السلطات الأردنية لاحقاً بإجراءات ترحيبية شعبية ورسمية للمنتخب العراقي للتنصل من الحملة التي "لا تليق بقيم الشعب الأردني وأخلاقه وعروبيته" كما وصفها رسميون وناشطون أردنيون.