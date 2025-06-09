«غوغل»: منذ الآن الذكاء الاصطناعي سيُلخّص لك رسائلك

ربما لاحظ مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) الشهيرة، ظهور خيار إضافي على جانب الشاشة يتيح السماح لنموذج محادثة الذكاء الاصطناعي (جيميني) بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني والمناقشات الطويلة عند العمل على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي.

وسيتم توفير الخاصية الجديدة لمستخدمي «جي ميل» في العديد من مناطق العالم. وقالت «غوغل» إن ملخصات الرسائل بالذكاء الاصطناعي ستظهر بصورة آلية في إصدارات «جيميل» للهواتف الذكية والتطبيقات حتى يقرر المستخدم إلغاء الخدمة. وستعمل الخاصية الجديدة في البداية مع اللغة الإنجليزية فقط، بينما سيحتفظ المستخدمون في الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة بخيار الاشتراك الافتراضي، وسيتمكن الآخرون من تفعيل الميزة أو تعطيلها من إعدادات «جيميل».

لكن في الأغلب، يعني هذا التغيير أن «الملخصات ستظهر أعلى محتوى رسالة البريد الإلكتروني التي يكون الملخص فيها مفيداً، مثل سلاسل الرسائل الطويلة أو الرسائل التي تحتوي على عدة ردود»، وفقاً لـ«غوغل».

وأضافت الشركة: «سيقوم (جيميني) بتلخيص جميع النقاط الرئيسة في سلسلة الرسائل، وستكون أي ردود لاحقة جزءاً من الملخص، مع استمرار تحديث جميع الملخصات».

• الخاصية الجديدة ستعمل بداية مع اللغة الإنجليزية فقط.