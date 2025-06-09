متحف المستقبل في يونيو: فعاليات ومحاضرات وورش عمل

أعلن «متحف المستقبل» عن سلسلة جديدة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل، بهدف تعزيز المهارات الإبداعية وتوفير تجارب معرفية تفاعلية في مجالات مختلفة، وذلك في إطار التزام المتحف بتحفيز الإبداع واستكشاف القدرات الإبداعية والاطلاع على أحدث الأفكار المبتكرة التي تسهم في بناء المستقبل.

حيث ينظم المتحف ورشة عمل بعنوان «فن السرد البصري» يوم الأحد المقبل 15 يونيو تمتد لساعتين من الساعة 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتوفر فرصة استثنائية لاكتشاف واحدة من المهن المستقبلية الأكثر إبداعاً، حيث سيتعرّف المشاركون خلال الورشة إلى مبادئ وتقنيات صناعة القصص باستخدام وسائط متعددة ومنصات متنوّعة ورواية المحتوى البصري وبناء المحتوى.

وسيخوض المشاركون تجربة عملية ضمن مجموعات، لصياغة قصصهم البصرية الخاصة باستخدام وسائط ومنصات متعددة، كتطبيق عملي ضمن بيئة تفاعلية تُمكّنهم من التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة.

ويمكن لجميع المهتمين ابتداءً من 13 عاماً المشاركة في الورشة التي تقدّمها رائدة الأعمال رايا بدشهري، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«مدرسة الإنسانية».

وتُعقد الورشة الثانية يوم الأحد 22 يونيو بعنوان «فهم المشاعر واكتشاف الذات»، من الساعة 11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الراحة النفسية من خلال ممارسة جلسات تأمل جماعية، وتمارين تنفّس موجهة، كما تقدم للمشاركين مجموعة من الأنشطة العملية والمهارات اللازمة للتعامل مع المشاعر السلبية، وتنمية الوعي الذاتي والتعاطف مع الذات، حيث تدير الجلسة فيرونيكا لارّي المتخصصة في علم النفس وتصميم البرامج التعليمية.

دروس الماضي

ويقدّم المؤرخ والباحث العالمي الدكتور روي كاساغراندا محاضرة بعنوان «من هو الفاتح الثاني؟»، وذلك بتاريخ 26 يونيو، ضمن سلسلة المحاضرات الفكرية «دروس الماضي للمستقبل»، والمنعقدة على مدار عام 2025. ويسلّط الدكتور كاساغراندا الضوء خلال هذه الجلسة على محطات مهمة من تاريخ الشعوب وتجاربها، مستعرضاً سيرة محمد الفاتح الثاني، وما تحمله من دروس ورؤى يمكن الاستفادة منها في الحاضر والمستقبل.

«الڤيفاريوم» التجربة الأحدث

ويمكن للزوّار خلال شهر يونيو، التعرف إلى «الڤيفاريوم»، التجربة الأحدث ضمن مختبر إعادة تأهيل الطبيعة في المتحف، والذي يُعد نموذجاً حيّاً لمستقبل التصميم البيئي، حيث تتعايش كائنات حية معدّلة وراثياً من نباتات وحشرات وكائنات دقيقة ضمن حاضنة بيئية مغلقة، يتحكم فيها الزوار بدرجة الحرارة والرطوبة والإضاءة بلمسة واحدة، لمراقبة كيفية تكيّف الكائنات مباشرةً في الزمن الحقيقي.

ويواصل متحف المستقبل من خلال سلسلة البرامج والفعاليات المتنوّعة على مدار العام، تمكين المشاركين من اكتساب مهارات حياتية ومهنية متقدمة، واستكشاف أدوات وتقنيات تعزّز من قدرتهم على التكيّف، والتعبير الإبداعي، وتحقيق التوازن الذاتي في عالم سريع التغيّر، وذلك في إطار التزام متحف المستقبل بتمكين الأفراد من استكشاف مسارات التطوير الشخصي والمهني، ودعمهم بأدوات فعّالة تجمع بين الإبداع، والتكنولوجيا، والصحة الذهنية.