"مي رايس" تفتتح أوّل صالة عرضٍ لها في دبي

أعلنت "مي رايس"، الاسم الأبرز بين أحدث العلامات التجارية العالمية في مجال التصميم الداخلي وقطع الأثاث الفاخرة، عن الافتتاح الرسمي لصالة عرضها الرئيسة والأولى الواقعة في "برج إنديكس" - "مركز دبي المالي العالمي"، خلال حفلٍ ضخم شارك بحضوره أكثر من 150 ضيفاً مميزاً.

وحضر إدواردو نابولي، القنصل العام لإيطاليا في دبي، هذه المناسبة كضيف شرف، وهو يمتلك خبرةً دبلوماسية عريقة، إذ خدم في كلٍّ من واشنطن ولندن وغوانغزو. ومن خلال منصبه الحالي، يدعم نابولي المصالح الاقتصادية والثقافية الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد شكل حضوره في حفل الافتتاح تأكيداً على العلاقات الطيبة والروابط المتجذرة في مجال التصميم والابتكار بين إيطاليا ودولة الإمارات.

يأتي افتتاح صالة العرض هذه ليجسد الالتزام الدائم من "مي رايس" بدورها الرائد في إعادة التعريف بمفهوم التصميم الداخلي في المنطقة، من خلال القيم الثلاثة التي تشكل صلب علامتها التجارية، وهي: التشارك في الإبداع، الالتزام بالاستدامة، والجودة الفائقة.

وعلقت نيفيديتا ريددي، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية في "مي رايس"، على افتتاح أوّل صالةٍ لها في دبي بالقول: "نثق في "مي رايس" بأنّ التعاون بيننا وبين العملاء في إنشاء مساحاتهم الداخلية، هو الوسيلة الوحيدة لتجسيد الطابع الشخصي لكلّ منهم. من هذا المنطلق، يشكل كل مشروعٍ لنا رحلة تعاون ممتعة ومثمرة بين فريق عملنا وعملائنا".

وأضافت: "علاماتنا التجارية الرائدة، وتشكيلاتنا المختارة بدقّةٍ وعناية، تمنح كلّ مساحة القدرة على أن تروي قصةً ذاتية لا تشبه سواها، بأسلوبٍ يجمع بين الأصالة في التصميم منا، والهدف المحدّد لكل فرد".

وتشكل الاستدامة جوهر فلسفة "مي رايس"، بدليل أنّ جميع العلامات التجارية المنضوية تحت اسمها حاصلةٌ على شهادة LEED v4.1، ما يجسد التزامها الثابت والدائم بالممارسات المسؤولة والصديقة للبيئة التي تُثري المساحات الداخلية، وتحافظ على كوكب الأرض في الوقت ذاته، إلى جانب الجودة التي تُعتبر معياراً أساسياً وغير قابلٍ للمساومة لدى "مي رايس".

وتضمّ صالة العرض الجديدة منتجاتٍ رائعة من أشهر العلامات التجارية العالمية وأكثرها ريادةً، تُستخدم فيها جميعها موادّ فاخرة، وتُصنّع بأحدث التقنيات المبتكرة التي تضمن أفضل التشطيبات وأكثرها إتقاناً.

وقد منح حفل افتتاح صالة عرض "مي رايس" الحضور تجربةً غامرة عرّفتهم على تاريخ وسمات هذه العلامة التجارية الرائدة، من خلال جولاتهم في أرجائها واطلاعهم عن كثب على فلسفة "مي رايس" ومنتجاتها التي لا تُضاهى في عالم الأناقة الراقية والتصاميم المتقنة.

وتُرسي "مي رايس" من خلال الافتتاح الضخم لصالتها الجديدة في دبي، مساراً جديداً في مجال التصاميم الداخلية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، مع إضفائها لمستها الخاصة من الرقيّ الاستثنائيّ، والتصاميم المستدامة، والطابع الشخصيّ في كل منزل ومساحة تحضر فيهما.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.merise.ae

"حول مي رايس"

"مي رايس" هي وجهة تصميم داخلي عالمية فاخرة، تجمع بين أبرز العلامات التجارية العالمية والتشكيلات العصرية الكفيلة بتحويل التصاميم الداخلية إلى مساحاتٍ ذات طابعٍ شخصيّ.

تستلهم "مي رايس" فلسفتها من قيم الإبداع المشترك والاستدامة والجودة الفائقة، لتقدّم لعملائها قطعاً لا مثيل لها، تجسد الأناقة الإيطالية، وتحمل معها لمسات التميز في التصاميم العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال صالة العرض الرئيسة والأولى لها في الدولة، والتي تمتدّ فوق مساحنة 500 متر مربع.

وتقدّم لكم "مي رايس" تجربةً مبتكرة وسلسة تجسد الأسلوب الشخصيّ بحِرفيةٍ عالية وجودةٍ فائقة، من قطع الأثاث المصمّمة حسب الطلب، إلى الحلول المتكاملة للديكور الداخليّ.



