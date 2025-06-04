تمديد التسجيل بـ «100 قصة من مجتمعنا» حتى 30 يونيو

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تمديد فترة التسجيل في مبادرة «100 قصة من مجتمعنا»، إلى 30 يونيو الجاري، بدلاً من نهاية مايو المنصرم، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الراغبين في المشاركة بالمبادرة، التي أطلقها المركز انسجاماً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، وبما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمركز في تعزيز حضور اللغة العربية، وتشجيع أبناء المجتمع على التعبير من خلال الكتابة الإبداعية.

وتشكّل المبادرة خطوة مهمة لاكتشاف مواهب الكتابة الإبداعية باللغتين العربية والإنجليزية، ولاسيما مع توفير المركز منصة لعرض أعمال الموهوبين، أمام لجنة تحكيم متخصصة، تختار أفضل 100 قصة التزمت شروط المشاركة من حيث الجودة، والتميز الإبداعي.