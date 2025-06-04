الطريق إلى علاج «الركبة» يبدأ من الأذن

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لتخفيف أوجاع الركبة عن طريق تحفيز «العصب الحائر» من خلال الأذن.

ويُعرف «العصب الحائر» أيضاً باسم «العصب العاشر»، ويبدأ من الدماغ ويمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويؤدي دوراً مهماً في كثير من الوظائف الحيوية، مثل التنفس والهضم والتحكم في نبضات القلب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Osteoarthiritis and Cartilage Open» المتخصصة في أبحاث التهابات المفاصل والغضاريف، اختبر الباحثون من جامعة تكساس الأميركية طريقة العلاج الجديدة على 30 شخصاً بالغاً، تصل أعمارهم إلى 45 عاماً أو أكثر، وكانوا جميعاً يعانون التهاب مفاصل الركبة، وعلى مدار التجربة، التي استمرت 30 دقيقة، كان المتطوعون يرتدون جهازاً خاصاً يتم تثبيته على الأذن يرسل نبضات لتحفيز «العصب الحائر».

وبعد التجربة ذكر 11 من المشاركين أنهم شعروا بتحسن ملموس بدرجة الألم في الركبة، وأكد 93% من المتطوعين أنهم لم يتعرّضوا لأي أعراض جانبية.