11 رجل إطفاء وسيارتا اسعاف لمساعدة رجل كان يبحث عن سماعة AirPod

اضطر رجال الإطفاء في ألمانيا لاستخدام معدات هيدروليكية لتحرير رجل علق تحت مسند ذراع مقعده في القطار أثناء بحثه عن سماعة AirPod سقطت منه.

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى محطة ليرته في شمال وسط ألمانيا مساء الجمعة الماضي عقب ورود بلاغات تفيد باحتجاز أحد الركاب.

وأضافت: "ما بدا في البداية عملية إنقاذ بسيطة نسبيًا، تطور إلى عملية إنقاذ معقدة، حيث تورمت يد الشخص بشكل كبير في هذه الأثناء لدرجة أنه لم يعد من الممكن تحريرها باستخدام معدات الإنقاذ البسيطة".

وقال موقع "ميركوري نيوز" أن رجال الإطفاء اضطروا إلى تفكيك رف أمتعة ومقاعد، ثم قطع مسند الذراع قبل استخدام معدات هيدروليكية لتحرير الرجل، الذي ظل عالقًا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

وأضافت إدارة الإطفاء: "تم تسليم الشخص المصاب إلى خدمات الطوارئ مع سماعات AirPods الخاصة به، والتي تم إنقاذها أيضًا"، مشيرةً إلى أن العملية استُخدم فيها 11 رجل إطفاء وسيارتا اسعاف.

كما تم استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث بسبب ما وصفته إدارة الإطفاء بـ"مشاهد غير سارة" تتعلق بالمتفرجين.

وأوضحت الإدارة: "لمنع المتفرجين من تصوير الشخص المحاصر بهواتفهم المحمولة، لم يُطوّق مكان الحادث على مساحة واسعة فحسب، بل حُجبت الرؤية المباشرة ببطانية إنقاذ مثبتة على الجزء الخارجي من القطار".

وأضافت أنه نظرًا لطول الوقت الذي استغرقه تحرير الرجل، تم إخلاء القطار، ونقلت خدمة بديلة الركاب المتبقين في رحلتهم التالية.