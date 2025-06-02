علماء: بعد 20 سنة قد يمكن "تحميل" الإنسان كاملاً على شريحة !

تخيّل أن تنقل وعيك بالكامل إلى جهاز كمبيوتر، فتعيش رقميًا إلى الأبد دون جسد، لكن بذكرياتك، ومشاعرك، وإدراكك الكامل لذاتك، وبقدرتك على التواصل مع الآخرين جيلا بعد جيل. إنها فكرة لا زالت في طور الخيال العلمي ولكنها تكتسب عناصر واقعية مع السرعة المذهلة للتقدم العلمي.

وينقل موقع "ساينس آليرت" عن البروفيسور دوبرمير راهنيف من قسم العلم النفسي في جامعة جورجيا التقنية، أن فكرة "تحميل العقل"، بدأت تصبح فكرة جدية.

ففي ذلك الوجود الافتراضي، يمكن للمرء تناول الطعام، قيادة السيارة، بل وحتى الطيران أو التنقل بين الكواكب، بفضل محاكاة رقمية للواقع - أو لما هو أبعد منه. ومع أن الفكرة ما زالت نظرية، فإن علماء الأعصاب يؤكدون أن تحقيقها ممكن، لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك.

فالشرط الأول لتحميل العقل هو القدرة على مسح الدماغ بالكامل ورسم خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة لكل من الـ86 مليار خلية عصبية، إلى جانب تريليونات الوصلات التي بينها. ولكن علميًا، تمكّن العلماء حتى الآن من رسم خريطة لدماغ ذبابة وبعض أجزاء دماغ فأر فقط.

والتحدي لا يقف عند المسح فقط، بل يتطلب أيضًا نمذجة سلوك كل خلية عصبية، حيث تتغيّر وظائفها باستمرار. لا أحد يعرف بالضبط ما المستوى المطلوب من التفاصيل لمحاكاة الدماغ بدقة: هل يكفي المستوى الجزيئي؟ أم أعمق من ذلك؟

ربما يُسهّل فهم آلية عمل الدماغ الوصول إلى حلول أسرع، كما في تصنيع سيارة من الصفر بدلًا من محاكاة واحدة قديمة دون فهم مكوناتها. لكن حاليًا، لا يستطيع العلماء حتى استبدال خلية عصبية واحدة بأخرى اصطناعية.

ومع ذلك، فإن تسارع وتيرة التقدّم التكنولوجي، خاصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة، يُبقي هذا الحلم حيًا. كما أن المليارديرات الحالمين بالخلود لا يترددون في تمويل الأبحاث الطموحة.

ورغم أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق تحميل العقل بحلول عام 2045، يعتبر خبراء آخرون هذه التوقعات مفرطة في التفاؤل. والأرجح، بحسب بعض العلماء، أننا لن نصل إلى ذلك خلال القرن الحالي، ولكن ربما خلال المئتي عامًا القادمة.