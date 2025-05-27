زوّار «إكسبو أوساكا» يتجاوزون الـ 4 ملايين

تجاوز عدد زوّار معرض «إكسبو أوساكا كانساي» أربعة ملايين شخص، حتى أول من أمس.

وكشف القائمون على المعرض، في إحصائية، أن عدد الزوار يومَي 24 و25 مايو الجاري بلغ نحو 111 ألفاً و120 ألفاً على التوالي، متجاوزاً حد 100 ألف لليوم الـ13 على الـتوالي.

ومنذ افتتاح المعرض العالمي قبل 43 يوماً، سجل يوم الجمعة الماضي أكبر عدد من الزوار في يوم واحد عندما بلغ نحو 139 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار منذ الافتتاح وحتى 25 الجاري نحو 4.09 ملايين زائر، وبعد إضافة الموظفين بلغ الرقم نحو 4.84 ملايين زائر.