بيلي جويل يلغي سلسلة حفلات بسبب مشكلة صحية

أعلن المغني الأميركي بيلي جويل، أول من أمس، عن إلغاء سلسلة حفلات له في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بسبب إصابته باستسقاء في الرأس يسبب له مشكلات في الرؤية والسمع.

وكان من المقرر أن يبدأ بيلي جويل (76 عاماً) في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، في الخامس من يوليو المقبل، سلسلة من الحفلات الموسيقية. وأوضح فريقه أن إلغاء الحفلات التي كان من المقرر أن تستمر عاماً، يعود إلى تشخيص إصابته بمتلازمة استسقاء الرأس الضغطي الطبيعي، وهو اضطراب عصبي ناجم عن تراكم مفرط للسائل النخاعي في الدماغ.

وقال المغني: «أنا آسف بصدق لإحباط الجمهور».