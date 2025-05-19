الفائز في «يوروفيجن 2025»: الحب لا يضيع أبداً

فازت النمسا بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2025، التي أُقيمت، أول من أمس، في مدينة بازل السويسرية، في أول فوز للبلاد، منذ فوز كونشيتا ورست في عام 2014، وحصد المغني الأوبرالي، جيه.جيه، الفوز في أكبر مسابقة موسيقية في العالم، التي شاهدها عبر شاشات التلفزيون أكثر من 160 مليون شخص من أنحاء العالم، ودمج المغني جيه.جيه (24 عاماً)، بين عناصر الأوبرا والتكنو والصوت عالي النبرة في أغنيته «الحب الضائع»، ما جعله ينال إعجاب لجان التحكيم والمشاهدين الذين صوتوا عبر الهاتف.

وقال المغني: «لا يوجد حب ضائع، الحب لا يضيع أبداً، هناك الكثير من الحب الذي يمكننا نشره، وعلينا أن نجعل الحب أقوى قوة على وجه الأرض».