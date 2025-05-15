منتجعات حتّا تختتم موسمها السابع

أعلنت منتجعات حتّا ختام الموسم السابع بنجاحٍ باهر، اليوم، احتفاءً بموسم سياحي حافل، شهد إقبالاً متزايداً من الزوار الباحثين عن المغامرة، والاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة لجبال الحجر.

وشهد الموسم الحالي إطلاق باقات الإقامة واللعب، التي توفر وصولاً غير محدود إلى 18 نشاطاً مشوقاً في إطار أنشطة المنتجع الخارجية في وادي هب، إلى جانب الارتقاء بتجارب التخييم الفاخر، بما في ذلك الخيام على شكل القباب، والمزودة بأحواض سباحة خاصة أو الكرفانات أو مقطورات التخييم الكلاسيكية، لتقدم تجارب استثنائية للأزواج والعائلات والمسافرين المستقلين.

كما شهد الموسم عودة مهرجان شتاء حتّا وسط أجواء بهيجة مع عروض الألعاب النارية والفعاليات المجتمعية والأنشطة العائلية في عطلات نهاية الأسبوع، واستمتع الزوار في وادي هب بتجارب مشوقة على المسارات الانزلاقية، وزلاقات القفز، والرماية، وركوب الدراجات الجبلية، إلى جانب مجموعة من خيارات الطعام في وجهات مميزة مثل وايلد كافيه، وبوتوم براكت (القوس السفلي)، ودماني بايتس، وباريا، وأدرينا وتيست أوف حتّا. وبينما تتوقف منتجعات حتّا عن العمل خلال أشهر الصيف، يواصل وادي هب استقبال الزوار طوال العام، ليقدم مجموعة متكاملة من التجارب الفريدة، التي تشمل قيادة الدراجات الجبلية، وأنشطة المنتجع الخارجية، و«جو جرافيتي»، والمطاعم، وتجربة قوارب «الكاياك».