رادار يخالف بطة.. «بسبب السرعة الزائدة»

رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات في وسط سويسرا، بطة كانت تطير بسرعة زائدة، فيما أظهرت اللقطات أن الطائر قد يكون معتاداً هذا النوع من «المخالفات»، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وفوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة في 13 أبريل، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بوساطة نظام التحكم في السرعة، كما ذكرت البلدية على صفحتها على «فيس بوك» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت البلدية أن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة، في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومتراً في الساعة، وأكدت الشرطة استحالة التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

وتتم معايرة أنظمة الكمبيوتر واختبارها سنوياً من المعهد الفيدرالي السويسري للمترولوجيا.