«كرسي الإثنين» يطل على تلفزيون دبي بموسم ثانٍ

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام الموسم الثاني من برنامج البودكاست «كرسي الإثنين»، وذلك إثر النجاح اللافت الذي حققه خلال موسمه الأول، الذي عُرض على شاشة تلفزيون دبي، واستضاف عبر حلقاته مجموعة واسعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية التي تتميز بتجاربها وخبراتها الغنية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها، إذ يعكس البرنامج توجهات المؤسسة الهادفة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز حضورها الإعلامي، وتشجيعها على الإسهام في إثراء المشهد الإعلامي.

ويشهد الموسم الثاني من البرنامج الذي تعرض أولى حلقاته اليوم على شاشة تلفزيون دبي، استضافة نخبة جديدة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، ومن أبرزهم رائدة الفضاء الإماراتية، نورا المطروشي، التي تتحدث فيه عن تجربتها في مجال الفضاء، بينما يستعرض رائد الأعمال الإماراتي، عبدالله الهاشمي، مسيرته في ريادة الأعمال، ورؤيته لتطورات السوق المحلية وأساليب الاستثمار فيها.

كما يستضيف البرنامج عميد أكاديمية دبي للمستقبل عضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، الدكتور محمد قاسم، وضمن حلقاته يستعرض البرنامج مسيرة السيناريست محمد حسن أحمد وتجاربه وأعماله التي أسهمت في تطوير السينما والدراما الإماراتية.

أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، فتركز على المشهد الثقافي المحلي، ودور مهرجان طيران الإمارات للآداب في تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات.

بينما تتحدث الفنانة متعددة الوسائط، ميثاء حمدان، عن تجربتها في قطاع الفنون. ويستعرض الدكتور راشد المنصوري مسيرته في تخصص علم النفس، بينما سيتطرق هشام العمراني إلى أهمية تعلم وإتقان مهارات التحدث ودورها في تعزيز التواصل مع الآخرين.

من جهته، قال مقدم «كرسي الإثنين»، عبدالله النعيمي، إن «المحتوى المبتكر وضيوف البرنامج من الشخصيات المميزة يشكّلون عنصراً أساسياً في نجاح البرنامج»، مضيفاً: «منذ انطلاق بودكاست (كرسي الإثنين)، حرصنا على استضافة شخصيات مؤثرة، اعتادت تقديم رسائل نوعية مُلهمة ومفيدة لأبناء المجتمع، ما انعكس إيجاباً على البرنامج، وعزّز من مكانته وانتشاره بين الجمهور».

وأشار إلى أن البرنامج يتميز بالعفوية وبساطة اللغة وعمق الحوارات، ويسعى إلى توثيق التجارب الملهمة ونقلها من الإمارات إلى العالم، مشيداً في الوقت نفسه بدعم مؤسسة دبي للإعلام وإسهامها في تعزيز تأثير البرنامج، ما يعكس جودة وثراء المحتوى الإعلامي الإماراتي.

يذكر أن برنامج «كرسي الإثنين» يعرض كل يوم إثنين في تمام الساعة السادسة مساءً.

. 6 مساءً، يُعرض البرنامج كل يوم إثنين.

عبدالله النعيمي:

. «البرنامج» يحرص على استضافة شخصيات مؤثرة.. ويتميز بالعفوية وبساطة اللغة وعمق الحوارات.