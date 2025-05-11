صينيون يطورون نموذجاً دقيقاً لمحاكاة دوران المحيطات

نجح علماء صينيون في تطوير نموذج عالمي لمحاكاة دوران المحيطات بمدى دقة أفقية يبلغ كيلومتراً واحداً، وذلك بحسب صحيفة العلوم والتكنولوجيا في الصين.

وتعد المحيطات عنصراً حاسماً في تنظيم الطاقة وامتصاص الكربون في نظام المناخ على الأرض، إذ تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وأكثر من 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن البشر. ويمكن لنموذج دوران المحيطات العالمي (++LICOMK)، الذي طوره معهد الفيزياء الجوية التابع لأكاديمية العلوم الصينية ومختبر لاوشان، المحاكاة المباشرة للعمليات دون المتوسطة في المحيط، بطريقة تشبه إدخال «مجهر» في «خريطة المحيطات العالمية»، ما يسمح بالتقاط دقيق للعمليات الديناميكية المعقدة، مثل دوامات المحيطات والجبهات. وتؤثر هذه العمليات الدقيقة بشكل مباشر في نقل وتوزيع الحرارة والمواد بشكل عام، وهي ذات أهمية كبيرة لفهم وتوقع الأحداث الجوية المتطرفة.