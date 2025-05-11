الموافقة على أداة لفحص سرطان عنق الرحم ذاتياً

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام أداة لفحص سرطان عنق الرحم ذاتياً في المنزل، كبديل لاختبارات مسح عنق الرحم التي تُجرى في عيادات أمراض النساء. وستكون هذه المسحة الذاتية التي ابتكرتها شركة «تيل هيلث» الأميركية وتطرحها في كاليفورنيا في يونيو المقبل، متاحة عبر الإنترنت للنساء اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 25 و65 عاماً المعرّضات للإصابة بسرطان عنق الرحم. ويصيب هذا المرض نحو 0.6% من النساء. ويشكّل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب معظم سرطانات عنق الرحم، والفحوص المنتظمة، وسيلتين فعالتين في الوقاية من المرض، إلا أن أكثر من واحدة من كل أربع نساء لا يخضعن للفحص بانتظام كافٍ.

وقالت المديرة العامة لشركة «تيل هيلث»، كارا إيغان: «عندما نسهّل الرعاية، نساعد النساء في الحفاظ على صحة جيدة، لأنفسهن وللأشخاص الذين يعتمدون عليهنّ كل يوم».