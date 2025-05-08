بيل غيتس : الذكاء الاصطناعي ضروري للابتكار في الصحة والتعليم

رأى المؤسِّس المشارك لـ«مايكروسوفت»، بيل غيتس، أنّ الذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً رئيساً في ابتكار أدوات جديدة للصحة والتعليم والزراعة.

وقال غيتس خلال اجتماع مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أمس، في جاكارتا، إنّ «الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على اكتشاف أدوات جديدة»، مضيفاً «حتى في تقديم نصائح في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، سنستخدم الذكاء الاصطناعي».

ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 280 مليون نسمة، وتشهد طلباً متزايداً على مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأضاف غيتس «بعد القضاء على شلل الأطفال، نرغب أيضاً في إنهاء الحصبة والملاريا، لدينا أدوات جديدة لتحقيق ذلك، بالطبع ينبع تفاؤلي بهذا الابتكار من حقيقة أننا نمتلك حالياً الذكاء الاصطناعي».

وقال برابوو إن الملياردير والمشارك في تأسيس «مايكروسوفت» تبرّع بأكثر من 159 مليون دولار لإندونيسيا منذ عام 2009، بشكل أساسي للقطاع الصحي، لاسيما لتمويل اللقاحات.