فرنسا تنعى بيار عودة: وداعاً مجدد لغة الأوبرا

توفي المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني بيار عودة، مدير مهرجان أوبرا إيكس آن بروفانس في جنوب فرنسا، والمدير الفني السابق لأوبرا هولندا الوطنية، عن 67 عاماً، كما أعلنت المؤسسة ووزارة الثقافة الفرنسية، أول من أمس.

وكتب مهرجان إيكس آن بروفانس في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق المهرجان نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة في بكين، لقد فقد عالم الإبداع الفني فناناً عظيماً ومديراً لمؤسسة فنية».

فيما كتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، في رسالة عبر منصة «إكس»، أن «بيار عودة كرّس حياته للإبداع الفني»، و«جدد لغة الأوبرا بشكل عميق».

وفي عام 2019 تولى عودة، المولود في العاصمة اللبنانية بيروت، منصب المدير العام لمهرجان إيكس آن بروفانس، أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، وأعيد تعيينه في نهاية 2021 لولاية جديدة كان من المقرر أن تستمر حتى 2027.