«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» يتواصل بفعاليات استثنائية وجوائز كبرى

تحتضن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من الفعاليات الجديدة والمميزة، وتجارب الألعاب المجانية، والجوائز الضخمة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، وغيرها الكثير، ويمكن للعائلات والأصدقاء والجمهور من جميع الأعمار والاهتمامات والقدرات، المشاركة في هذا الحدث الممتع الذي يستمر حتى 11 الجاري.

كان معرض JPEX الذي أُقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، إحدى أبرز فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، إذ شهد المعرض إقبالاً كبيراً من آلاف الزوار من محبي الأنيمي، والمانغا، والكوسبلاي، والثقافة اليابانية، واستمتع الجمهور بمقاطع الأنيمي، والعروض الحية، وورش العمل الإبداعية، وغيرها الكثير، واستمتع الجمهور من مختلف أنحاء المنطقة الأسبوع الماضي بانطلاق بطولة DEF التي تقدم فرصة تأهل رائعة لاثنين من الفائزين المحظوظين من سكان دولة الإمارات للتنافس مع ستة لاعبين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف الحصول على حصة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، حيث تُقام المباريات النهائية مباشرةً على هامش معرض GameExpo، الفعالية الرئيسة للمهرجان في 10 مايو الجاري.

وشكل البرنامج التعليمي للمهرجان مصدر إلهام للعقول الشابة في جميع أنحاء المدينة من خلال ورش عمل شائقة، ومسابقات حماسية، وتحديات للفوز بجوائز مميزة، وشملت تصفيات بطولة ENBD Fortnite Quest مجموعة من المنافسات الحماسية للاعبين من جميع المستويات، لتمهد الطريق أمام الجولة النهائية المباشرة، التي تُقام في الثامن من مايو الجاري، بمعرض GameExpo، حيث يحظى المتأهلون للنهائيات بفرصة استكشاف خريطة Fortnite مستوحاة من دبي، واختتم تحدي Minecraft التعليمي مشاركاته الجماعية، حيث شارك طلاب المدارس الابتدائية في منافسات تفاعلية للرياضات الإلكترونية باستخدام منصة Minecraft التعليمية المعترف بها عالمياً، ما مهد الطريق أمام المنافسات النهائية الأسطورية، بالإضافة إلى عروض يقدمها خبراء، وورش عمل حصرية يقدمها كبار المعلمين.

ويواصل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025 تقديم فرص لا حصر لها للمشاركة واللعب والفوز، سواء من خلال بطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية، أو فعاليات إطلاق أحدث الألعاب، أو اللقاءات مع أساطير الألعاب، وغير ذلك الكثير.