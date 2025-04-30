«لوكارنو السينمائي» يكرّم جاكي شان ابن الـ 71 عاماً

أعلن منظمو مهرجان لوكارنو السينمائي، أمس، أن نجم هونغ كونغ المخضرم لأفلام الحركة والإثارة، جاكي شان، سيتسلم من المهرجان جائزة «الإنجاز المهني» عن مشواره الفني.

وأوضح منظمو المهرجان أن شان (71 عاماً) سيتسلم الجائزة الرفيعة بنفسه، مساء التاسع من شهر أغسطس المقبل، وجاء في إعلان المهرجان أن

النجم سيقدم فيلميه «المشروع - 1983» و«قصة بوليسية - 1985»، وهما من إخراج جاكي شان وبطولته أيضاً، في إطار التكريم.

وأضاف أنه ستكون هناك فرصة أمام الجمهور للقاء شان في 10 أغسطس المقبل خلال ندوة عامة، وجاء في بيان المهرجان، الذي من المقرر أن يقام من السابع إلى 17 أغسطس المقبل: «يعد جاكي شان أحد الوجوه الأكثر شهرة في العالم منذ ما يقرب من 60 عاماً».

. جاكي شان يعد أحد الوجوه الأكثر شهرة في العالم منذ ما يقرب من 60 عاماً.