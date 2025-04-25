كنوز نادرة بين أجنحة «أبوظبي الدولي للكتاب»

بعدد مميز من الكتب القيمة والنادرة، التي تواكب فترات مهمة من تاريخ الشرق الأوسط وتراثه وهويته الثقافية، تشارك دار «بيتر هارينغتون» البريطانية الشهيرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غداً.

ويشير مالك الدار، بوم هارينغتون، إلى أن «هذه الأعمال تتميز بقيمتها العالية التي تتجاوز ندرتها بكثير، باعتبارها تجسد الهوية والذاكرة والانتماء»، ويضيف هارينغتون: «شهدنا اهتماماً متزايداً بهذه المطبوعات لا يقتصر على هواة الجمع في الشرق الأوسط، بل في مختلف أنحاء العالم، حيث يسعى الناس إلى تكوين مجموعاتهم الخاصة التي تعكس تاريخهم الشخصي».

ومن بين أبرز المعروضات أرشيف فوتوغرافي لسكة حديد الحجاز يعود إلى عام 1948، ويضم أكثر من 200 صورة تُظهر مشاهد نادرة من المدينة المنورة وتبوك، ويصل سعره إلى 18 ألفاً و500 جنيه إسترليني، وكتاب «الإبريز من الذهب الخالص»، الذي يعود إلى عام 1877، وهو كتاب عبارات عربي إنجليزي نادر، يُترجم اللغة الإنجليزية صوتياً باستخدام الحروف العربية، وأكثر ما يميز هذا الكتاب أن مؤلفه عربي، وعدم وجود أي نسخة أخرى منه، ويصل سعره إلى 7500 جنيه إسترليني.

ومن بين الكتب النادرة يبرز كتاب «عامان مجيدان في تاريخ إمارة أبوظبي»، الذي يعود إلى عام 1968، ويتضمن سرداً غنياً بالصور والرسوم التوضيحية عن البدايات القيادية الفريدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويحفل الكتاب بالتفاؤل والفخر الوطني، ويصل سعره إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، ومن بين الكتب أيضاً كتاب يعود إلى عام 1874، ويتضمن بعضاً من أقدم الصور المنشورة للبتراء والبحر الميت، ويصل سعره إلى 19 ألفاً و500 جنيه إسترليني.

ويبرز بين الكتب الإصدار الأول والوحيد لنسخة طبق الأصل من كتاب «الأقاليم» بنمط الطباعة الحجرية النادرة، يستنسخ أقدم الخرائط العربية القديمة الباقية، وهو نسخة طبق الأصل كاملة لمخطوطة الإصطخري، ونظراً إلى ندرة الخرائط الإسلامية في العصور الوسطى، فإن نسخة طبق الأصل كهذه تقدم إطلالة مهمة على فترة فريدة من تاريخ رسم الخرائط، ويصل سعره إلى 45 ألف جنيه إسترليني، كما تعرض الدار الإصدار الأول من كتاب ثيسيغر الأول الشهير «الرمال العربية»، ويحمل توقيع المؤلف وبصمة الإبهام النادرة لسالم بن غبيشة، دليله البدوي وكاتب إهداء الكتاب، في إشارة مهمة لشراكتهما، لا توجد نسخة أخرى تحمل بصمة بن غبيشة ويصل سعر الكتاب إلى 12,500 جنيه إسترليني.

ومن بين الكتب الفريدة العمل الفني الأصلي لإدموند دولاك لكتاب «الليالي العربية» يعود لعام 1907، وكتاب «وصفات مغاربية» من عام 1954، وهو من أوائل كتب الطبخ باللغة العربية والإنجليزية، ويركز حصراً على المطبخ الشمال إفريقي، إضافة إلى كتاب «عناصر الهندسة لإقليدس» الذي يعود إلى عام 1482، وهو أول إصدار مطبوع من أعمال إقليدس الرائدة، ويستند لترجمات عربية لعلماء العصور الوسطى، ويعدّ من النصوص الأساسية في الرياضيات والفكر العلمي، ويصل سعره إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

. «عامان مجيدان في تاريخ إمارة أبوظبي» يعود إلى عام 1968، ويتضمن سرداً غنياً بالصور والرسوم التوضيحية عن البدايات القيادية الفريدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.